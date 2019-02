Play-offs – das ist im Eishockey die Jahreszeit, in der zumindest während einer Serie den Gegner selten gelobt wird. „Aber Ehre, wem Ehre gebührt“, sagt Carsten Billigmann. „Die Dinslakener Kobras haben am Sonntag bei unserer Auswärtsniederlage ähnlich wie schon in Spiel eins in Neuwied ihre Torchancen mit einer großen Abgezocktheit reingemacht. Das war schon richtig stark“, erkennt der Teammanager des EHC Neuwied die Leistung des Hauptrundensechsten neidlos an.

4:3 für Neuwied, 7:4 für Dinslaken – nach zwei von maximal fünf Begegnungen in dieser Viertelfinalserie der Regionalliga West herrscht sportlicher Gleichstand. Deshalb hat das dritte Spiel am Freitagabend ab ...

Lesezeit für diesen Artikel (341 Wörter): 1 Minute, 28 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.