Und wieder hat sich der Heimvorteil ausgewirkt: Auch die vierte Begegnung in der Viertelfinalserie der Eishockey-Regionalliga West zwischen dem EHC Neuwied und den Dinslakener Kobras ging an den Gastgeber.

Mit 4:6 unterlagen die Neuwieder am Sonntagabend in der Dinslakener Schlangengrube und müssen nun am heutigen Dienstag ab 21 Uhr im Neuwieder Ice House erneut gewinnen, wenn sie ins Play-off-Halbfinale einziehen ...