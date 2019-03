Es ist vollbracht: Der TuS Treis-Karden hat mit einem eindrucksvollen Heimsieg gegen die SG Lützel/Koblenz III die Meisterschaft in der Basketball-Landesliga drei Spieltage vor Schluss in eigener Halle perfekt gemacht. Mit 110:68 (58:37) gewann der TuS vor mehr als 200 begeisterten Zuschauern. Danach stieg die Feier mit den Fans, die zu keiner Phase des Spiels gefährdet war. Schon im ersten Viertel zeigten die Treis-Kardener, was Sache ist. 36 eigene Punkte bei nur 13 der Gäste, im Prinzip war da bereits klar, in welche Richtung es gehen würde. Zur Pause waren es immer noch 21 Punkte Vorsprung (58:37). „Lützel hat zwar im zweiten Viertel ordentlich draufgepackt, aber sie hatten trotzdem kein Chance“, berichtet TuS-Abteilungsleiter Thomas Lippe, „Alex Zilles traf seine Dreier aus der Bewegung, das war überragend. Johannes von Ritter machte seine Körbe immer wieder in Eins-gegen-eins-Situationen, das war bombe. Es macht schon Spaß, die Zuschauer gehen bei jedem Korb mit.“

Das konnten sie auch im dritten Viertel, denn da machte der TuS 29 Punkte und schraubte das Ergebnis auf 87:56. Im Prinzip ging es nun darum: Fällt die 100 oder ...

