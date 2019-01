Es hätten zwei Spiele in drei Tagen werden sollen für den Basketball-Landesligisten TuS Treis-Karden. Aber es wird nur eine Partie – und zwar die in der Meisterschaft am Sonntag (18 Uhr) bei der SG Lützel III. Die für Freitagabend geplante Begegnung im BVRP-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern fällt hingegen flach. Die Gäste aus der 1. Regionalliga sagten ab und somit steht der TuS in der nächsten Runde. Die soll nun Mitte Februar gegen den Regionalliga-Letzten ASC Theresianum Mainz über die Bühne gehen.

Treis-Kardens Abteilungsleiter Thomas Lippe erklärt, wie es zur Absage kam im Spiel, für das die Terminfindung seitens des 1. FCK sowieso keine einfache war: „Sie stehen in der Regionalliga im ...

Lesezeit für diesen Artikel (234 Wörter): 1 Minute, 01 Sekunden

