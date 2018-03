Hängende Köpfe. Gesichter zwischen den Händen vergraben. Leere Blicke. Ein konsterniertes Publikum, das immerhin rund 200 Mann und Frau stark war. Das alles gab es am Samstagabend in der Treiser Halle zu sehen. Und das alles hatte natürlich nur einen Grund: Den Abstieg der Basketballer des TuS Treis-Karden aus der Oberliga, der mit der 76:89 (37:40)-Niederlage gegen TBS Saarbrücken und dem recht klaren Sieg von Saarlouis-Roden II in Völklingen besiegelt war. Damit endete ein Ära an der Mosel, der ehemals zweitbeste Klub in Rheinland-Pfalz hinter Trier wird kommende Saison nur noch in der Landesliga spielen. Ein Schlupfloch durch Abmeldungen oder Rückzüge dürfte sich – Stand heute – nicht ergeben. Der TuS Treis-Karden ist am Tiefpunkt angekommen.

Trainer Marek Betz suchte auch nach Worten, auch am Tag nach der verdienten Niederlage noch: „Die Ära ist schon mit dem Regionalliga-Verzicht vor vier Jahren zu Ende gegangen. Der erste ...

Lesezeit für diesen Artikel (574 Wörter): 2 Minuten, 29 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.