Die Tür zur Meisterschaft in der Basketball-Landesliga ist für den TuS Treis-Karden ganz weit auf: Durch den 99:65 (48:35)-Heimsieg gegen den BBV Lahnstein und die 71:72-Niederlage des Zweiten Andernach beim Dritten Trimmelter SV am Abend zuvor. Da Andernach in der Achterliga bereits 13 Spiele gemacht hat und wie Treis-Karden (elf Spiele) 20 Punkte aufweist, ist aufgrund des besseren direkten Vergleichs der Moselaner klar: Gewinnt der TuS am 10. März sein Heimspiel gegen die SG Lützel III, dann knallen die Sektkorken. Kalt gestellt werden können die Flaschen allemal schon.

„Theoretisch ja“, sagt TuS-Abteilungsleiter Thomas Lippe, „es muss aber alles erst einmal gespielt werden. Aber ich bin auch sicher, dass wir es packen werden.“ Natürlich wäre der Zeitpunkt gegen einen ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.