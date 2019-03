Eine schwierige Landesligasaison neigt sich für die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach dem Ende entgegen. Längere Zeit mussten sie aus gesundheitlichen Gründen ohne ihren Trainer Goswin Stumm auskommen. Dazu gab es Kaderveränderungen durch Spielerinnen, die ausfielen, weggingen oder zurückkamen, und immer wieder lange Spielpausen, die den Rhythmus störten. „Es war insgesamt sehr holprig für uns. Dafür haben wir uns aber gut geschlagen und das Optimum herausgeholt“, bilanziert Rebecca Lunkenheimer, die Teamsprecherin des VfL.

Am heutigen Samstag steht vor eigenem Anhang der Saisonabschluss an. Um 16 Uhr ist der SC Lerchenberg II in der Sporthalle der Martin-Luther-King-Schule zu Gast. Die Bad Kreuznacherinnen haben den ...