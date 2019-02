Die Tabelle lügt nicht. Heißt es. Tut sie aber doch. Zumindest manchmal. Wie im Fall der Basketball-Landesliga, in der die DJK Andernach an der Spitze steht. Aber das nur, weil der TuS Treis-Karden derzeit noch zwei Spiele im Rückstand ist. Zwei Punkte weniger hat der TuS – und beim derzeitigen Lauf der Moselaner ist schwer zu glauben, dass das Tabellenbild dem derzeitigen Leistungsstand an der Spitze entspricht. Treis-Karden ist derzeit das beste Team der Liga – und möchte das auch am Sonntag um 17.30 Uhr zu Hause gegen den BBV Lahnstein unter Beweis stellen. Ein Sieg gegen den Sechsten könnte einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zurück in die Oberliga bedeuten, denn Andernach muss beim Dritten Trimmelter SV ran. Bei einer Niederlage der DJK und einem Sieg des TuS ist das Titelrennen wohl nur noch Formsache, zumal Treis-Karden im Falle des Falles besser im direkten Vergleich mit Andernach da steht.

Aber. und da kommt der ausgestreckte Zeigefinger eines Trainers ins Spiel: Vor dem Vergnügen kommt die Arbeit, da führt auch beim TuS kein Weg dran vorbei, wie Coach Paul Klär ...

