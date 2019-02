Im vorletzten Heimspiel steht den Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach eine knifflige Aufgabe bevor. Zu Gast in der Sporthalle der Martin-Luther-King-Schule ist am Sonntag um 18 Uhr die DJK Nieder-Olm, die in der Landesliga Rang zwei belegt. „Wenn wir noch Zweiter werden wollen, müssen wir gewinnen“, betont VfL-Teamsprecherin Rebecca Lunkenheimer und ergänzt: „Im Training haben alle einen sehr motivierten Eindruck hinterlassen.“ Ihr Team hat zwei Punkte weniger als die DJK auf dem Konto, aber noch ein Spiel in der Hinterhand.

Die Nieder-Olmerinnen sind für ihre knallharte Defense bekannt, mit der sie dem VfL im Hinspiel das Leben schwer machten. Dennoch setzten sich die Lady-Luchse knapp durch. Rebecca Lunkenheimer rechnet erneut ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.