Platz fünf ist das neu ausgegebene Saisonziel für den Basketball-Landesligisten BV Burgbrohl. Die Panther aus Burgbrohl haben noch fünf Spiele vor der Brust und müssen im Heimspiel gegen den MSC Trier II am Sonntag ab 16 Uhr in der heimischen Brohltalhalle gewinnen, wollen sie diesen Platz nicht aus den Augen verlieren.

Im Vorjahr erreichten die Panther als Aufsteiger am Ende den sechsten Platz. Nun will man sich also verbessern, allerdings gibt es in Burgbrohl durchaus Sorgen. Und zwar dahin gehend, dass ...