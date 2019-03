Der BBC Horchheim hat seinen Siegeszug in der Basketball-Oberliga fortgesetzt und einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Der BBC gewann zu Hause gegen das Spitzenteam DJK Nieder-Olm mit 76:72 (34:47). Die Gäste aus Nieder-Olm hätten eigentlich gewarnt sein müssen, denn die Horchheimer hatten im Heimspiel zuvor schon Tabellenführer SG Speyer/Dürkheim II bezwungen. Und Nieder-Olm, das noch um die Meisterschaft mitspielt, war wohl auch gewarnt und fing gut an. „Wir kamen mit der aggressiven Verteidigung der Nieder-Olmer erst gar nicht zurecht“, sagte BBC-Trainer Mark Gottschalk. Im Tiefschlaf sei seine Mannschaft noch gewesen, als die DJK das erste Viertel mit 29:14 für sich entschied. Auch im zweiten Durchgang lief's nicht viel besser für den Gastgeber, der BBC ging mit einem 34:47-Rückstand in die Pause. Und im dritten Viertel verschlechterte sich die Situation für den BBC auch noch, denn Nieder-Olm zog bis zur 27. Minute auf 59:39 davon.

Ob Nieder-Olm hier schon mit einem Erfolg gerechnet hatte und nachließ, oder ob sich die Horchheimer, wie Gottschalk betonte, nun „besser auf die Nieder-Olmer Spielweise eingestellt hatte“, auf jeden Fall ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.