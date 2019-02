Nach einer dreiwöchigen Spielpause kehren die Landesliga-Basketballer des BBV Lahnstein am Sonntagnachmittag zurück in den Ligabetrieb: Um 17.30 Uhr sind Kapitän Marcel Hoffmann und seine Mitspieler zu Gast beim Meisterschaftsfavoriten TuS Treis-Karden.

Der Traditionsklub von der Mosel erlebte in den vergangenen Jahren einen ziemlichen Niedergang, zuletzt er aus der Oberliga ab. Nach Anlaufschwierigkeiten in der neuen Klasse ist der TuS hier in ...