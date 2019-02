Marcel Kastor, der Trainer, der den BBC Montabaur von der Basketball-Oberliga in die 2. Regionalliga gebracht hatte, wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Westerwälder arbeiten. Er wird nachdem Rückzug der ersten Mannschaft im Dezember nicht mehr nach Montabaur zurückkehren. Beide Seiten einigten sich darauf, den bestehenden Vertrag einvernehmlich aufzulösen. Nach dem Aufstieg in die 2. Regionalliga zu dieser Saison hatte der BBC elf Spiele bestritten, ehe er sich dazu entschloss, seine erste Mannschaft vom Spielbetrieb zurückzuziehen. Viele Veränderungen in der Mannschaft, hohe Niederlagen, Verletzungen zu Beginn der Spielzeit – die Gründe für den Rückzug waren seinerzeit vielfältig gewesen.

Wie es bei den Kreisstädtern weitergeht und wer Kastors Nachfolger wird, entscheidet der Vorstand des BBC in den nächsten Wochen. „Für uns ist es sehr wichtig, dass wir rechtzeitig für ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.