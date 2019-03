Im vorletzten Saisonheimspiel in der Basketball-Regionalliga Südwest brauchte es einen wahren Kraftakt für die Conlog Baskets Koblenz. Nach einer erheblichen Leistungssteigerung im Spielverlauf setzte sich die Mannschaft von Trainer Josip Bosnjak gegen den MTV Stuttgart mit 91:81 (41:53) durch. Die Rhein-Mosel-Städter wahrten dadurch zwei Spieltage vor dem Ende die theoretische Chance auf die Meisterschaft. Zwei Siege in Saarlouis und im abschließenden Heimspiel gegen Tübingen sind Pflicht, während Tabellenführer Speyer, der an diesem Wochenende erneut souverän gewann (111:78 gegen Fellbach), zweimal patzen müsste.

Die Schwaben begannen auf der Koblenzer Karthause couragiert und warfen sich schnell eine 7:1- Führung heraus. Die Baskets kamen schwerer in die Gänge, glichen beim 13:13 (8.) die Partie erstmals ...

Lesezeit für diesen Artikel (376 Wörter): 1 Minute, 38 Sekunden

