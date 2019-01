Vom SV Nohen und Glücksgöttin Fortuna - und vom Tag, als Fritz Walter den Bollenbacher SV ehrte

Ein bisschen enttäuscht war man beim SV Nohen über meinen Bericht von der Hallenfußball-Kreismeisterschaft. Da hatte das Team von Trainer Michael Rodenbusch bis zum Umfallen gekämpft, war gerannt, hatte schöne Tore herausgespielt und geschossen, leidenschaftlich verteidigt, taktisch geschickt agiert, kein Spiel verloren und am Ende auch den großen Favoriten VfR Baumholder gepackt, der draußen zwei Klassen höher spielt – und was schreibt die Zeitung? Eine Aufzählung von glücklichen Situationen, von gegnerischen Latten- und Pfostenschüssen sowie Schiedsrichterentscheidungen, die eher zu Gunsten des SV ausgefallen waren. In Nohen fragte man sich: Haben wir den Titel jetzt etwa nur mit Glück geholt? Mit Dusel? Weil wir mit Fortuna im Bunde waren?

Kommentar von Sascha Nicolay. Kommentar von Sascha Nicolay. Nachspielzeit von Sascha Nicolay Um Gottes Willen, nein! Um es ganz klar festzuhalten: Der SV Nohen hat sich den Titel verdient, weil er in Rhaunen das beste ...

Lesezeit für diesen Artikel (856 Wörter): 3 Minuten, 43 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.