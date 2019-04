Stell dir vor, du wirst Meister und musst zur Strafe Bezirksliga spielen

Stell dir vor, es ist Bezirksliga, und keiner aus dem Kreis Birkenfeld spielt mit. Was so abwegig klingt, könnte in der kommenden Saison beinahe zur Realität werden. Gut – dass gar kein Verein aus dem Kreis Birkenfeld Teil der Bezirksliga ist, geht nicht, schließlich steigt der Meister der A-Klasse ja automatisch auf, und mindestens ein weiterer Klub wird auch nächste Saison in der Bezirksliga spielen. Der Satz müsste also eher lauten: Stell dir vor, du wirst Meister in der A-Klasse, und zur Strafe musst du Bezirksliga spielen.

Kommentar von Sascha Nicolay. Nachspielzeit von Sascha Nicolay Denn eine Strafe könnte der Aufstieg tatsächlich sein, wenn das Extremszenario in der laufenden Bezirksligarunde eintritt und drei der vier aktuellen Bezirksligisten des Kreises ...

Lesezeit für diesen Artikel (1328 Wörter): 5 Minuten, 46 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.