Nachspielzeit: Wenn Dominik Schübelin die Flex gegen den eigenen Cousin ansetzt

Klasse hat am Freitag Sascha Schnell gezeigt. Mit keinem Wort machte der Trainer des VfR Baumholder die überraschende Absage des Oberligaspiels des SC Idar-Oberstein gegen den TSV Schott Mainz für die Punktverluste seiner Mannschaft gegen die Idarer Zweite verantwortlich. Dabei hätte man das Schnell nicht verdenken können, denn nach der Absage der Oberligapartie stand das Landesligateam des SC doch ein gutes Stück stärker als vermutet. Doch Schnell ist keiner, der sich in solchen Situationen herausredet oder mit ihnen hadert. Schnell tat das, was er vorher angekündigt hatte, nämlich den SC Idar-Oberstein II so anzunehmen, wie er auf dem Platz steht. Einfach stark.

Kommentar von Sascha Nicolay. Nachspielzeit von Sascha Nicolay Das Spiel selbst war dann eine packende Angelegenheit.Da wurden auch familiäre Bande für 90 Minuten ausgeblendet. Dass Marius Gedratis sein Cousin mütterlicherseits ist, war ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.