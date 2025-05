Der Kastellauner Dartverein DSC Bandits hat in Simmern wieder sein großes Turnier ausgerichtet – die 18. Bandits Open lockten sogar einen WM-Teilnehmer an.

Die 18. Auflage der „one80 Bandits Steeldart-Open“ in der Simmerner Hunsrückhalle ist Geschichte. Wie eigentlich immer waren es Tage geprägt von starkem Dartsport. Diesmal stand die vom Kastellauner Dartverein DSC Bandits ausgerichtete Veranstaltung zudem im Zeichen des guten Zwecks – und es gab einen prominenten Überraschungsteilnehmer, der seiner Favoritenrolle gerecht wurde und am Samstag die „offenen Rheinland-Pfalz-Meisterschaften“ im Einzel sowie im Doppel für sich entscheiden konnte.

Aber der Reihe nach. 150 Spieler meldeten sich samstags für das Hauptturnier an. Kurzfristig mit dabei: Kai Gotthardt. Der 29-Jährige aus Aichwald in Baden-Württemberg ist seit einigen Monaten Inhaber der begehrten „Tourcard“ – das heißt, er darf zwei Jahre lang an allen Turnieren der PDC Pro Tour teilnehmen. Außerdem erreichte er bei seiner PDC-Darts-WM-Premiere im Dezember 2024 auf Anhieb die zweite Runde und bot hier dem englischen Topstar Stephen Bunting bei der 1:3-Niederlage zwei Sätze lang arg die Stirn.

In Simmern reichte Gotthardt das „B-Game“, mit einem Turnier-Average von 83 brachte er nicht die ganz großen Zahlen ans Board, trotzdem gab er während des gesamten Turniers nur zwei Legs an seine Herausforderer ab. Im Finale siegte er schließlich mit 6:1 gegen den Saarländer Maurice Eisenbarth und sicherte sich die 700 Euro Siegprämie. Spitze aus Bandits-Sicht: Altmeister Frank Kortendieck wurde glänzender Dritter. Auch Marc Heller als Fünfter und Florian Rein als Neunter komplettierten den geschlossenen Auftritt des Ausrichters.

Wie eingangs erwähnt, gewann Gotthardt auch die Doppelkonkurrenz (an der Seite von Pedro Heijnen). Auf den Plätzen folgte dann sechsmal Bandits-Power. Kai Sinner/Dennis Franz wurden Zweiter, für Marc Heller/Michael Burg und Martin Schneider/Kilian Holtkamp war erst im Halbfinale Schluss. Bei den Damen das gewohnte Bild: Sonja Müller aus Mannebach holte im 15er-Feld ihren bereits zwölften (!) Titel. Im Finale besiegte sie Mandy Kothe aus Laumersheim (Pfalz) sicher mit 3:0.

Bandits leisten Spende von 2300 Euro an das Hospiz Simmern

Wie stets rundete der letzte Blockspieltag aller RPDV-Ligen (Rheinland-Pfälzischer Dart-Verband) am Sonntag das Wochenende ab. Landesliga-Meister wurde Olympia Koblenz und darf am 1. Juni in Bingen an der Qualifikation zur 2. Bundesliga Süd teilnehmen. Bemerkenswert: Das Team Alan-Pally vom TV Dautenheim um den deutschen Vizemeister im Einzel von 2024, Luca Jäger, stieg verlustpunktfrei von der Regionalliga in die Landesliga auf.

Und dann gab es ja noch die Tombola zugunsten des Hospiz Simmern, der Reinerlös des Losverkaufs wurde gespendet. „Wir haben über 1500 Lose verkauft“, vermeldete Bandits-Vorsitzender Uwe Müller nicht ohne Stolz. Damit kam final die Summe von 2300 Euro zusammen. Bandits-Chef Müller konnte am Ende nur zufrieden bilanzieren: „Für mich persönlich ein Top-Event. Für den Verein mega-erfolgreich, dazu eine tolle Tombola. Wir haben von allen Seiten sehr viel Lob für die Ausrichtung erhalten.“