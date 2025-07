Erfolg für die Athletic Box Lifters: Der Gewichtheberverein aus Ruppach-Goldhausen hat gleich in seiner Gründungssaison den Aufstieg in die Oberliga feiern können. Nun gilt es die Klasse zu halten, doch das wird schwer, weiß Vorsitzender Sven Breuer.

Mit fünf Siegen aus sechs Wettkämpfen haben die Athletic Box Lifters, der erste Gewichtheberverein im nördlichen Rheinland-Pfalz, in ihrer Debütsaison gleich ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Dem Team aus Ruppach-Goldhausen stieg überraschend von der Landesliga Südwest in die Oberliga auf. “Es ist überwältigend“, freut sich Teamkapitänin Hanna Neuroth über den unerwarteten Aufstieg. „Wir haben vor der Saison damit gerechnet, oben mitspielen zu können. Das es gleich in der ersten Saison der Athletic Box Lifters mit dem Aufstieg klappt, damit haben wir auch nicht gerechnet“, sagt sie.

Auf dem Erfolg möchte sich der junge Verein jedoch nicht ausruhen. „Wir wollen die Klasse halten und uns etablieren und langfristig um den Aufstieg in die Regionalliga mitkämpfen“, sagt Vereinsvorsitzender Sven Breuer. Doch das werde alles andere als leicht. „Die Auflagen wurden verschärft, die Anforderungen sind gestiegen“, betont Breuer. Unter anderem benötige man ab der neuen Saison fünf statt vier Heber. „Bei einem Verein bestehend aus 12 Sportlerinnen und Sportlern muss man das erst einmal hinbekommen.“

Doch Breuer und sein Team sind sich sicher, dass die Athletic Box Lifters zum Start der Saison im Oktober gut aufgestellt sein werden. Gelingen soll das mit guter Jugendarbeit und Mitgliederakquise über die sozielen Medien. „Wir werden bereit und wettbewerbsfähig sein“, so Breuer.