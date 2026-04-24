Athletic Box Lifters überragen Westerwälder Gewichtheber feiern Regionalliga-Aufstieg Marco Rosbach 24.04.2026, 09:33 Uhr

i Auf dem Weg nach oben: Die Athletic Box Lifters aus Ruppach-Goldhausen gehen nach ihrem zweiten Aufstieg in Folge künftig in der Regionalliga an den Start. Angel King Media, Athletic Box Lifters

Als Verein sind die Athletic Box Lifters noch jung, doch die Erfolge der Gewichtheber aus Ruppach-Goldhausen können sich sehen lassen. Auch ihre zweite Saison beendeten die Westerwälder als Meister und steigen erneut auf.

Nur etwas mehr als zwei Jahre nach ihrer Gründung haben die Athletic Box Lifters aus Ruppach-Goldhausen bereits ihre zweite Meisterschaft gefeiert und somit den Durchmarsch nach oben perfekt gemacht. Bis zum Schluss war für Spannung gesorgt, doch am Ende stand der verdiente erste Tabellenplatz für die Gewichtheber aus dem südlichen Westerwald zu Buche.







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