Als Verein sind die Athletic Box Lifters noch jung, doch die Erfolge der Gewichtheber aus Ruppach-Goldhausen können sich sehen lassen. Auch ihre zweite Saison beendeten die Westerwälder als Meister und steigen erneut auf.
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Nur etwas mehr als zwei Jahre nach ihrer Gründung haben die Athletic Box Lifters aus Ruppach-Goldhausen bereits ihre zweite Meisterschaft gefeiert und somit den Durchmarsch nach oben perfekt gemacht. Bis zum Schluss war für Spannung gesorgt, doch am Ende stand der verdiente erste Tabellenplatz für die Gewichtheber aus dem südlichen Westerwald zu Buche.