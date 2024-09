Plus Neuwied

Zweitägiges Dressurturnier beim RV Neuwied: Elfjähriger Jasper will mal Piaffen reiten

Von Holger Kern

i Nicole Rex vom RV Neuwied ist nicht nur als Trainerin erfolgreich, sie behauptete sich auch in der schwersten Prüfung des Turniers, einer S-Dressur, gegen eine starke Konkurrenz. Foto: Holger Kern

Es ist die Anmut und Eleganz der Pferde in den Lektionen der Hohen Schule, die in Jasper die Begeisterung fürs Dressurreiten geweckt haben: „Besonders die Piaffen und Passagen gefallen mir so gut, das sieht toll aus.“ Noch ist der Elfjährige von diesem Niveau weit entfernt. Doch er tut viel dafür, um mal dahin zu kommen.