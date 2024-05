Plus Göttingen Zwei DM-Titel gehen in den Kreis Birkenfeld: Rope-Skipperinnen aus Mackenrodt und Oberstein räumen ab Von Sascha Nicolay i Starke Leistungen bei der DM: Ein Titel und vier weitere Medaillen. Team 1 des TV Oberstein Foto: Bernd Pohl Die Rope-Skipping Hochburgen aus dem Kreis Birkenfeld haben wieder einmal zugeschlagen. Bei der Deutschen Team-Meisterschaft in Göttingen sicherten sich der TV Oberstein und der TuS Mackenrodt jeweils einen Titel. Lesezeit: 3 Minuten

Das waren mal wieder großartige Leistungen, die die Springerinnen des TV Oberstein und des TuS Mackenrodt in der Arena in Göttingen abgeliefert haben. Die Krönung waren natürlich zwei Deutsche Meisterschaften und das Lösen einiger Tickets für die Europameisterschaft in Ungarn. TuS Mackenrodt Das Team der Altersklasse 1 mit Svenja Doll, Lisa Herbert, ...