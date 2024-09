Plus Weißenthurm

Zwei 22-Jährige wollen ins Profigeschäft: Kahil und Klein scheuen nichts

Von René Weiss

Wenn Jonas Klein und Khalil Kahil an diesem Samstagabend in der Weißenthurmer Stadthalle in den Ring steigen, geht ein langer Boxabend in seine heiße Phase. 16 bis 18 Kämpfe sind für die dritte Auflage der Weißenthurmer Boxnacht geplant, die um 18 Uhr beginnt (Einlass: ab 17 Uhr) und, so die grobe Einschätzung von Veranstalter Turhan Altunkaya, zwischen 22.30 und 23 Uhr endet.