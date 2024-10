Plus Hagen-Hohenlimburg

Zum achten Mal in Folge K1-Siegerin: Paulina Pirro erweitert ihre phänomenale DM-Serie

i Keine deutsche Frau hatte das Wasser der Lenne in Hagen-Hohenlimburg derart gut im Griff wie Paulina Pirro vom KSV Bad Kreuznach, die neue Deutsche Meisterin in der Frauen-Leistungsklasse. Foto: KSV/Senft

Diese Serie ist einfach nur phänomenal. Zum achten Mal in Folge hat Paulina Pirro vom KSV Bad Kreuznach bei einer deutschen Meisterschaft den Wettbewerb im Kajak-Einer für sich entschieden. Das Besondere an ihrem aktuellen Triumph in Hagen-Hohenlimburg: Nach sieben Erfolgen im Nachwuchsbereich gewann sie in ihrem ersten Jahr bei den Frauen auch gleich die Konkurrenz in der Leistungsklasse.