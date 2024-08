Plus NIederneisen Zu stark: Hessische Reiter sind an der Aar kaum zu schlagen Von René Weiss i S-Springen_Marc Andre Weil Horressen Foto: ANDREAS HERGENHAHN/Andreas Hergenhahn Die Landesgrenze zu Hessen ist nur ein paar wenige Kilometer von der Aar-Gemeinde Niederneisen entfernt. Vielleicht fühlten sich die Reiter aus dem Nachbarbundesland auch deshalb am Wochenende beim Springreitturniers des Reit- und Fahrverein Niederneisen so heimisch. Ihre Ergebnisse in den schwierigen Prüfungen in den Klassen M und S trugen zusätzlich dabei. Lesezeit: 1 Minute

Der Reihe nach: Am Freitagabend lagen die Stangen in einer M*-Springprüfung in einer Höhe von maximal 1,20 Meter. An der Spitze des Feldes, in dem es zwölf fehlerfreie Ritte gab, lag Elisabeth Fadinger vom RFV Niederzeuzheim auf dem Rücken von Edermus. Daran konnte sich der erfolgreiche Verein aus dem Kreis ...