Plus Boden WKG verlangt dem Favoriten alles ab: Fans sehen in Boden eine knappe Niederlage gegen ASV Mainz 88 II i Routinier Dirk Zewetzki (links) machte im Schwergewicht kurzen Prozess mit seinem Mainzer Gegner und sorgte in der Ahrbachhalle für zufriedene Gesichter bei den Fans der WKG Metternich/Rübenach/Boden. Foto: Markus Hartenfels Zum Saisonauftakt in der Rheinland-Pfalz-Liga haben die Ringer der WKG Metternich/Rübenach/Boden die hoch gehandelte zweite Mannschaft des ASV Mainz 88 in der Bodener Ahrbachhalle empfangen. Lesezeit: 2 Minuten

Die Gäste aus der Landeshauptstadt hatten sich in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Liga gesichert und gelten auch in diesem Jahr als heißer Titelkandidat. Die junge Mannschaft der WKG aus Koblenz und dem Westerwald bot den 140 Zuschauern einen spannenden Kampfabend und hätte mit etwas Glück das Duell ...