Plus Neuwied

Wettkampf in Neuwied: Schwimm-Rheinlandmeisterschaft gleicht einem gut durchorganisierten Durcheinander

Von Jörg Niebergall

i Für Wettbewerbe über 86 verschiedene Strecken gingen Schwimmer/innen bei der Rheinlandmeisterschaft im Freibecken der Neuwieder Deichwelle ins Wasser. Fotos: Jörg Niebergall Foto: Jörg Niebergall

Für den neutralen Besucher, der erstmals bei einem großen Schwimmwettkampf wie der Rheinlandmeisterschaft in der Neuwieder Deichwelle am Beckenrand auftauchte, dürfte sich das Gewusel in und um die 50-Meter-Bahn wie eine nicht identifizierbarer Menge von Schwimmern, Kampfrichtern, Helfern, Trainern und lautstark anfeuernden Teamkollegen angefühlt haben.