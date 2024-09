Plus Krakau Weltmeisterin im Team: Sandra Schmidt vom KSV Bad Kreuznach überzeugt in Krakau Von Olaf Paare i Brachte einen kompletten Medaillensatz mit nach Hause: Sandra Schmidt vom KSV räumte bei der Masters-WM in Krakau ab. Foto: Senft Gleich vier Medaillen brachte Sandra Schmidt vom KSV Bad Kreuznach von der Masters-WM der Slalomkanuten in Krakau mit nach Hause. Lesezeit: 1 Minute

Die frühere Kanurodeo-Weltmeisterin hat sich in den vergangenen Jahren mit viel Trainingseinsatz in den Mastersklassen zu einer festen Größe und zu einer Allrounderin entwickelt. Mit einem starken ersten Lauf sicherte sie sich in der Altersklasse Ü55 Silber im Kajak-Einer. Bronze folgte im Canadier-Einer. Bei den Teamwettbewerben wurde nicht in Altersklassen ...