Weißenthurmer Boxnacht am 21. September: Lokalmatador Khalil Kahil steht im Ring

Von Redaktion

Die dritte Weißenthurmer Boxnacht verspricht ein sportliches Spektakel zu werden. Die Zuschauer können sich in einer tollen Atmosphäre auf spannende Kämpfe auf hohem Niveau freuen. Einer der Topfights am Samstag, 21. September, in der Stadthalle in Weißenthurm wird das Aufeinandertreffen des Weißenthurmer Lokalmatadoren Khalil Kahil mit dem Ransbacher Jonas Klein sein. Für beide Sportler ist der Kampf ein Wegweiser für ihre Zukunft im Profiboxsport.