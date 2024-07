Wahl beim Verbandstag: Carsten Weber nun auch offiziell Vize der Schwerathleten

Carsten Weber von den Wrestling Tigers Bad Kreuznach ist nun auch offiziell Vizepräsident für Finanzen und Verwaltung des Schwerathletikverbandes Rheinland. Bereits seit Januar war der Binger kommissarisch im Amt, nun wurde der 40-Jährige auf einem außerordentlichen Verbandstag in Boden in dieser Funktion bestätigt.

Weber ist damit Nachfolger von Sonya Stamm (Boden), die auf dem Verbandstag im vergangenen Jahr in Bad Kreuznach nicht mehr kandidiert hatte. Damals war kein Nachfolger gefunden worden, im Januar hatte sich Carsten Weber bereit erklärt, die Aufgabe zu übernehmen. Der Verbandstag hatte ihn kommissarisch in dieses Amt berufen.

Weber, der als Pflegeprozessmanager in einem Pflegeheim der Kreuznacher Diakonie in Bingen arbeitet, ist seit Jahrzehnten mit dem Ringersport eng verbunden. Im Alter von sechs Jahren hat er mit dem Ringen angefangen, in allen Jugendklassen wurde er Rheinland- und Rheinland-Pfalz-Meister. Bei den German Masters 2018 gewann er sowohl im freien wie im klassischen Stil eine Bronzemedaille. Erfolgreich war Weber auch im Mannschaftsringen beim Langenlonsheimer SC, Hellas Mainz sowie den Wrestling Tigers Rhein-Nahe, mit denen er 2019 in die Bundesliga aufstieg.

Neben seinen sportlichen Aktivitäten engagierte sich Weber auch in seinen Vereinen. Zehn Jahre war er, nachdem er bereits zwei Jahre als Jugendleiter fungierte, Abteilungsleiter Ringen des TSV Langenlonsheim, von 2019 bis 2022 war er Sportlicher Leiter der Wrestling Tigers. Aktuell ist er Vorsitzender des Rechtsausschusses der Arbeitsgemeinschaft Ringen Rheinland-Pfalz und seit Juni 2023 auch Leiter der Passstelle im Schwerathletikverband Rheinland.

Dem Schwerathletikverband Rheinland, der 1949 gegründet wurde und der in diesem Jahr 75 Jahre alt wird, gehören derzeit 14 Vereine im Ringen und im Kraftdreikampf im nördlichen Rheinland-Pfalz mit rund 1200 Mitgliedern an. red