Plus Rheinland-Pfalz/Paris Von Rugby bis Basketball: Diese Sportler aus Rheinland-Pfalz sind bei den Paralympischen Spielen 2024 dabei Von Fabian Herbst i Bei den Paralympics 2024 sind auch Athleten aus Rheinland-Pfalz mit dabei. Gleich vier Rollstuhlbasketballerinnen schickt der Rollstuhl-Sportclub (RSC) Rollis Trier ins Rennen. Eine von ihnen ist Mareike Miller. Foto: Marcus Brandt/picture alliance/dpa Die Olympischen Spiele in Paris sind Geschichte, die Athleten haben die französische Hauptstadt verlassen und machen nun Platz für das nächste, große Sportereignis. Ab dem 28. August werden sich bei den Paralympischen Spielen die besten Para-Athleten, also Sportler mit geistlichen oder körperlichen Beeinträchtigungen, messen und um Gold, Silber und Bronze kämpfen. Mit dabei für Team Deutschland sind auch einige Sportler und Sportlerinnen aus Rheinland-Pfalz. Lesezeit: 1 Minute

Rund knapp 4.400 Para-Athleten aus circa 200 Ländern werden bei den Paralympischen Spielen in 22 Sportarten und 549 Wettbewerben an den Start gehen werden. Auch das Team Deutschland reist mit etwa 140 Sportlerinnen und Sportlern zu den Spielen. Mit dabei sind auch Sportler, die in Rheinland-Pfalz wohnen oder ihre Wurzeln in ...