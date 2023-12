Plus Hargesheim Viviana Valentino vom TC Han Kook Bad Kreuznach arbeitet an ihrer Karriere: In China für Deutschland am Start Die deutsche U21-Meisterin Viviana Valentino vom TC Han Kook Bad Kreuznach zeigte ihre sportliche Klasse als Taekwondo-Kämpferin in diesem Jahr auch im Hochschulbereich. Zum einen startete sie bei den World University Games im chinesischen Chengdu, zum anderen wurde sie Deutsche Hochschulmeisterin. Von Olaf Paare

In Jena richtete der Allgemeine Deutsche Hochschulverband seine Titelkämpfe im Taekwondo aus. Die Hargesheimerin, die ein Fernstudium in Kommunikations-Design an der Internationalen Hochschule absolviert, dominierte auf der Matte und sicherte sich souverän die Goldmedaille. Damit hat sie sich die Teilnahme an den European University Games gesichert, die 2024 in Ungarn ...