Plus Simmern Viele Bestzeiten bescheren Rang zwei: SFC Nahetal überzeugt in Simmern Der SFC Nahetal feierte seinen ersten feinen Mannschaftserfolg im Jahr 2024. Das Frauenteam des SFC belegte beim Deutschen Mannschaftswettbewerb im Schwimmen in Simmern den zweiten Platz.

Ähnlich wie im Fußball ist der „Deutsche Mannschaftswettbewerb im Schwimmen“ (DMS) in Ligen mit Auf- und Absteigern gegliedert. Der SFC schwimmt in der Verbandsliga. In dem Wettkampf müssen die kompletten olympischen Schwimmstrecken zurückgelegt werden: 50 Meter Freistil, 100 Meter Schmetterling/Rücken/ Brust/Freistil, 200 Meter Schmetterling/Rücken/Brust/Freistil/Lagen, 400 Meter Freistil/Lagen, 800 Meter Freistil ...