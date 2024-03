Bad Kreuznach

Vertrauen des Schwerathletikverbands: Sechs Tiger für DM nominiert

Nach Abschluss der Rheinland- und Rheinland-Pfalz-Meisterschaften hat der Schwerathletikverband Rheinland nun die ersten Starter für die deutschen Ringer-Meisterschaften nominiert. Auch Talente der Wrestling Tigers Rhein-Nahe dürfen sich auf die Reise zur jeweiligen DM freuen und müssen nun in der Vorbereitung noch einmal richtig Gas geben. Anousch Jafari Gorzini und Jammy Götze sind für die U20-DM im freien Stil am nächsten Wochenende in Frankfurt an der Oder nominiert worden.