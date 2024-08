Plus Wirges

Umzug schadet den Montabaur Fighting Farmers nicht: Heimsieg in Wirges vor 740 Zuschauern

i Der Erfolgslauf geht weiter: Die Montabaur Fighting Farmers um Spielmacher Tom-Emil Meissner (Zweiter von links) und Sammy Kilic (ganz links) besiegten auch die Albershausen Crusaders. Für Montabaur steht nun eine zweiwöchige Pause an, die nächste Partie steigt am 24. August. Foto: Elembee/Lena Brüngel

Da am Mons-Tabor-Stadion derzeit Umbaumaßnahmen anstehen, trugen die Montabaur Fighting Farmers ihr letztes Heimspiel in der German Football League 2 (Staffel Süd) in Wirges aus. Geschadet hat dieser Umzug dem American-Football-Team aus dem Westerwald nicht.