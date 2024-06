Plus Montabaur Überlegene Fighting Farmers: Aufsteiger Montabaur feiert in der GFL 2 Kantersieg gegen Gießen Von Lukas Erbelding i Vom Gegner kaum aufzuhalten: Sammy Kilic (am Ball) erzielte beim 48:7-Sieg der Montabaur Fighting Farmers gegen die Gießen Golden Dragons zwei Touchdowns. Mit der Bilanz von zwei Siegen aus drei Partien können die Westerwälder guten Gewissens in die zweiwöchige Pause gehen. Foto: Lena Brüngel Nach ihrem ersten Saisonsieg, dem 22:17 in Albershausen, hatten die American-Football-Spieler der Montabaur Fighting Farmers das Ziel, auch ihren ersten Heimerfolg in der aktuellen GFL 2-Runde zu feiern. Dieses Vorhaben gelang mit Bravour: Gegen die Gießen Golden Dragons setzte sich der Zweitligist aus dem Westerwald völlig souverän mit 48:7 (10:0, 17:7, 14:0, 7:0) durch. Lesezeit: 2 Minuten

Mit zwei Siegen und einer Niederlage gehen die „kämpfenden Bauern“ als Rangzweite der GFL 2 (Staffel Süd) in eine zweiwöchige Pause – einerseits eine schöne Momentaufnahme, andererseits ein Zeichen dafür, dass der Aufsteiger in der neuen Liga angekommen ist. Dazu gehörte auch ein Lernprozess, den die Mannschaft in den ersten Wochen der ...