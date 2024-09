Plus Rhein-Lahn

TVW-Oldies reisen zur DM-Endrunde in den hohen Norden

i Der Dörnberger Bernd Menche spielt weiter passioniert Faustball. Der Vorsitzende des Turngaus nimmt am Wochenende mit den Männern 55 des TV Weisel erneut an der DM-Endrunde teil. Es geht bereits am Freitag mit der Bahn ins schleswig-holsteinische Großenaspe. Foto: Andreas Hergenhahn/Archiv

Auf große Fahrt geht's am Freitag für die Männer 55 des TV Weisel, die mit der Bahn nach Schleswig-Holstein reisen, um am sich am Wochenende bei der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft mit den besten Teams der Nation zu messen. Gespielt wird am bevorstehenden Samstag und Sonntag in Großenaspe in der Nähe Neumünsters.