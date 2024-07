Plus Dörnberg

TV Dörnberg: Rückkehr in die 2. Liga nach sechs Jahren?

i Mit diesem Team will der TV Dörnberg am bevorstehenden Wochenende seinen Heimvorteil nutzen und den Sprung in die 2. Bundesliga West realisieren, hintere Reihe von links: Marc Haxel, Justin Hofmann, Robin Hofmann, Nico Wenig, Dominic Goebels. Vorne von links: Maximilian Wüst, Marvin Hofmann, Oliver Menche, Philipp Vogt, Tom Menche. Foto: Dominic Goebels

Nachdem sich die Faustballer des Dörnberg in der Verbandsliga Mittelrhein-Rheinhessen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem TV Weisel und den Post-SV Koblenz geliefert hatten und letztlich aufgrund des günstigeren Satzverhältnisses als Meister die Ziellinie passiert hatten, steht am anstehenden Wochenende der Höhepunkt der Freiluft-Saison an. Am Samstag und Sonntag geht es auf dem Dörnberger Waldsportplatz um den Aufstieg in die 2. Bundesliga West. Los geht es am Samstag um 13 Uhr und am tags darauf bereits um 10 Uhr. Es geht um zwei Plätze.