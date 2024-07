Plus Gebroth Turnier des RFZV Ellerbachtal in Gebroth: Der letzte Starter behält die Nerven und holt sich Sieg Von Tina Paare i Viviana-Julie Lodzik vom RFZV Ellerbachtal und ihr Pferd Tam Tam Semilly überwinden ein Hindernis. Beim M-Springen mit einem Stern sprang Platz fünf für die beiden heraus. Mit Catch up landete die Gebrotherin zweimal auf dem dritten Rang. Foto: Klaus Castor Beim Turnier des RFZV Ellerbachtal in Gebroth wurden die Teilnehmer gefordert und gefördert. Dieses Angebot wurde von allen Beteiligten gut angenommen. Lesezeit: 3 Minuten

Zum Abschluss wurde es noch einmal richtig spannend. 13 Reiterpaare traten zur Springprüfung der Klasse M mit zwei Sternen an, und die hatte es in sich. An den bis zu 130 Zentimeter hohen Hindernissen bissen sich etliche Teilnehmer die Zähne aus. Erst Leonie Bischoff (RFV Miesau), die auf Wesley als ...