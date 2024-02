Lenia weiß genau, warum sie gerne turnt. „Es ist einfach schön und macht Spaß“, sagt die zehnjährige Herdorferin, die gemeinsam mit 50 weiteren Mädchen der Jahrgänge 2005 bis 2017 von Vereinen aus dem AK-Land am Turnkreis-Cup 2024 in der Jahnhalle in Daaden mitmachte. Und Jungs? Die suchte man bei der Veranstaltung vergeblich. Auch weil es an etwas Entscheidendem fehlt.