Plus Paris/Ruppach-Goldhausen

Trotz verpasster Medaille überwiegt Stolz: Familie Köhler aus Ruppach-Goldhausen fiebert mit ihrer „Angie“ mit

i Die Familie der Westerwälder Schwimmerin Angelina Köhler fieberte vor dem Fernseher mit der Olympionikin mit. Foto: Fabian Herbst

Am Sonntagabend herrschte für eine Minute Ausnahmezustand im Hause Köhler in Ruppach-Goldhausen. Erst hallten „Zieh, Zieh“-Rufe durch das Wohnzimmer von Gudrun und Jürgen, den Großeltern der Westerwälder Schwimmerin Angelina Köhler. Dann ein lautes „Neeein“. Ihre Enkelin hatte soeben eine Olympische Medaille um 21 Hundertstelsekunden verpasst. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle in 56 Sekunden.