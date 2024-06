Plus Bad Kreuznach Training, Titel und ein Termin in Düsseldorf: Für Fabian Vogel aus Bad Kreuznach rückt Olympia immer näher Von Lukas Erbelding i In Jubelstimmung: Fabian Vogel (links, hier mit seinem Synchron-Partner Caio Lauxtermann) freut sich auf die Spiele in Paris. Foto: Bradley Collyer/picture alliance/dpa Über einen Zeitungsartikel, so erinnert sich Fabian Vogel, ist er als Kind zum Trampolinturnen gekommen. Ein Verein aus seiner Heimatstadt Krefeld hatte seinerzeit einen Schnuppertag für Anfänger angeboten. Dem Status eines unerfahrenen Neueinsteigers ist der heute 29-Jährige inzwischen meilenweit entwachsen. Mehr noch: Schon bald nimmt der für den MTV Bad Kreuznach startende Athlet an den Olympischen Sommerspielen in Paris teil. Lesezeit: 3 Minuten

Am 2. August, ab 18.30 Uhr, wird Vogel seinen Wettkampf in der französischen Hauptstadt bestreiten. Um entsprechend gewappnet zu sein, bedarf es einer angemessenen Vorbereitung. Dafür war Vogel in den vergangenen Wochen vor allem auf der iberischen Halbinsel unterwegs. Nicht etwa, um in den Genuss sommerlicher Höchsttemperaturen zu kommen. Vielmehr ...