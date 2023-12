Keiner der Wackelkandidaten, auf deren Einsatz die Wrestling Tigers Rhein-Nahe bis zuletzt gehofft hatten, stand am Ende zur Verfügung. Ohne Semen Novikov, Tanyo Tanev, Theodoros Singiridis, Olegk Motsalin und Nmasi Obiasor waren die Zweitliga-Ringer aus Bad Kreuznach, Langenlonsheim und Bingen-Büdesheim beim TV Essen-Dellwig von vorne herein chancenlos, unterlagen am Ende mit 13:24.