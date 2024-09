Rhein-Lahn

Top-Riegen im Gau gesucht

Am Samstag ermitteln Turnerinnen ab 9.30 Uhr in der Altendiezer Schulsporthalle die Mannschaftsmeister des Gaus Rhein-Lahn, vier Riegen testen bei diesem Anlass für die Verbands-Titelkämpfe, die demnächst in Hermeskeil anstehen. Talente des VfL Altendiez, des TuS Holzhausen, des TV Bad Ems, des Diezer TSK Oranien und des TV Hahnstätten messen sich an den Geräten Sprung, Barren, Balken und Boden.