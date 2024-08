Plus Eger/Lahnstein TG Oberlahnstein: Seilspringer Semih Göktepe und Pia Wöhner zeigen bei der EM in Ungarn ihre Extraklasse Von Peter Radermacher i Bestens vertreten war die TGO bei den Europameisterschaften der Rope Skipper in Ungarn, von links Kampfrichterin Britta Wöhner, Pia Wöhner, Semih Göktepe und Trainerin Sarah Jaeger. Foto: Pia Wöhner / TGO Als ausgezeichnete Botschafter vertraten die beiden Rope Skipper Pia Wöhner und Semih Göktepe ihre Turngemeinde Oberlahnstein (TGO) bei den Europameisterschaften im ungarischen Eger. Lesezeit: 1 Minute

Göktepe zeigte beim Open Tournament in der Disziplin „30 Sekunden Speed“, bei der abwechselnde Fußbewegungen im Seil laufend gefragt sind, sein außergewöhnlich großes Potenzial und belegte in der Endabrechnung der kontinentalen Elite den bemerkenswerten sechsten Rang. Nach der feierlichen Eröffnungs-zeremonie traten Semih Göktepe und Pia Wöhner gemeinsam in der Disziplin „Wheel ...