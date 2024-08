Plus Nürburgring Team Lucky Double 7 aus der Tanne: Deutscher Vizemeister darf zur EM nach Bratislava Von Olaf Paare i Froh und glücklich über den zweiten Platz: Das Bad Kreuznacher E-Dart-Team Lucky Double 7 mit (von links) Swen Wolf, David Raab, Andreas Baumann, Danny Kexel, Claus Schweinheim und Marcel Hoffmann wurde Deutscher Vizemeister. Foto: Lucky Double 7/Kexel Mehr als 26 Stunden Spiel, Kampf und Emotionen: Das Team Lucky Double 7, das in der Bad Kreuznacher Gaststätte Tanne beheimatet ist, belegte bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften im E-Dart den zweiten Platz der A-Klasse und darf sich Deutscher Vizemeister nennen. Lesezeit: 1 Minute

416 Teams mit mehr als 3000 Dartern beteiligten sich an den Titelkämpfen auf dem Nürburgring. Aufgeteilt wurden die Teams in verschiedene Spielklassen – von der C-Klasse bis zur Bundesliga. Swen Wolf, David Raab, Andreas Baumann, Danny Kexel, Claus Schweinheim und Marcel Hoffmann mussten sich in der A-Klasse mit 85 Teams ...