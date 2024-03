Plus Lahnstein

Süwag-Cup beim VfL Lahnstein: 8 Pokale bleiben am Rhein-Lahn-Eck

Von Stefan Nink

i Dass beim VfL Lahnstein ausgesprochen gute Nachwuchsarbeit geleistet wird, zeigten die viel versprechenden Talente beim Süwag Energie Rhönrad-Cup einmal mehr . Foto: Helga Christ / VfL Lahnstein

84 aktive Turner aus neun rheinland-pfälzischen Vereinen waren mit 30 Kampfrichtern und 15 Trainern beim Süwag Energie Rhönradcup 2024 in Lahnstein am Start. In allen drei Wettkampfbereichen zeigten die Lahnsteiner sehr gute Leistungen und so blieben gleich 8 Pokale am Rhein-Lahn-Eck.