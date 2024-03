Plus Oelsberg Strongman-Premiere in Oelsberg: Erfolgreiche Kraftprobe mit dem Eulenstein Von Thorsten Stötzer i Lokalmatador und Organisator Martin Schulz wuchtet den 60 Kilogramm schweren Stein. Zum naturnahen Ambiente gehört, dass der Wind Rauch von der Feuerstelle herüber weht. Fotos: Thorsten Stötzer Foto: Thorsten Stötzer Lesezeit: 2 Minuten Der „Eulenstein“ wiegt exakt 122,6 Kilo und hat seinen Namen vom Oelsberger Wappentier erhalten. Jetzt lauert er als „Endgegner“ beim Strongman-Wettkampf „German Viking“ auf dem Maifeuerplatz des Dorfes auf die 30 teilnehmenden Athleten. Beim „Stone-Overhead-Medley“ gibt es am Ende nur einen Bezwinger: Dennis Kohlruss, der sich aufgrund seiner Titel „stärkster Mann Deutschlands“ nennen darf und vor großem Publikum beweist, dass er die Auszeichnung nicht nur zufällig trägt.

„Der Stein bleibt jetzt hier liegen für die Oelsberger“, sagt Kohlruss, nachdem er das Exemplar aus Überkopfhöhe ins Gras hat plumpsen lassen. Der Eulenstein soll noch mit einer Plakette oder ähnlichem ordentlich in Szene gesetzt werden. „Sportlich kann ich nicht klagen“, meint Kohlruss nach dem Kraftakt. Der Rastatter will in ...