Steeldarts: Blankenrather „Dartfarmer“ richten erstmals Turnier aus – Welk weiter Nummer 1

An insgesamt 24 Boards durften die Steeldarts-Spieler am Wochenende in der Blankenrather Mehrzweckhalle ihr Können beweisen. Das Männerturnier am Samstag war mit 90 Teilnehmern besetzt, der Beste war der Neuwieder Laurin Welk, die alte und neue Nummer eins im hiesigen Verband. Fotos: Hahn Foto: Michael Hahn