Plus Lillehammer Starkes Debüt für Candrix/Brunnhübner: Neue Anschieberin für die 18-jährige Pilotin aus Alpenrod Erfolgreicher Start in die Europa-Cup-Saison für Charlotte Candrix: Bei den Zweierbob-Rennen in Lillehammer belegte die Alpenroderin unter 18 Teilnehmerinnen aus 11 Nationen zweimal Rang sechs und einmal Position acht. Von René Weiss

Krankheitsbedingt leicht gehandicapt nach Norwegen gereist, steigerte sich die Westerwälderin in den Monobob-Wettkämpfen Stück für Stück: Platz 14, Platz 10, Platz 6 – so lauteten die Ergebnisse der 18-Jährigen, die in dieser Saison erstmals Stammgast im Europa-Cup ist. Candrix’ Fokus liegt auf dem Zweier – und hier hat sie sich ein ...